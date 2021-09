Infortunio Florenzi: le condizioni del terzino in vista dell’ Atletico Madrid

Alessandro Florenzi si è allenato a parte, oggi il test decisivo per capire se ci sarà nella sifda Champions contro l’Atletico Madrid

Condizioni da valutare. Alessandro Florenzi, che ha saltato l’ultima trasferta di La Spezia a causa di una botta al ginocchio, ha lavorato a parte anche ieri e quindi resta in dubbio per il match in Champions League di domani contro l’Atletico Madrid.

Come riporta TuttoSport, sotto questo punto di vista, la giornata di oggi potrebbe essere uno spartiacque in tal senso dato che ci sarà il test decisivo per capire se il terzino rossonero sarà arruolabile o meno per la partita.