Infortunio Emerson Royal, le condizioni del terzino brasiliano: ecco quando torna. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan prosegue il recupero di Emerson Royal, terzino brasiliano fermo dalla gara contro il Girona di gennaio.

L’ex Tottenham sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione di Sergio Conceicao: il rientro non è vicinissimo ma il classe ’99 lavora per essere a disposizione del club rossonero nel mese di aprile. Prossime settimane decisive.