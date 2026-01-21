Infortunio Camarda, nodo sul suo futuro: Milan e Lecce con idee diverse nella gestione, mentre il giocatore riflette sul possibile rientro a Milano. La situazione

Infortunio Camarda, la situazione dell’attaccante di proprietà del Milan si complica. Pareri discordanti tra le società: il giocatore riflette sul rientro

Il Milan e il Lecce osservano con attenzione l’evolversi della situazione legata all’infortunio di Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 passato in estate ai pugliesi con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri. A fare il punto è il Corriere della Sera, che analizza i possibili sviluppi dopo l’infortunio alla spalla rimediato nei giorni scorsi dal centravanti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, in casa Lecce prevale una linea di prudente ottimismo. Lo staff medico giallorosso è convinto che per Camarda sia sufficiente una terapia conservativa, senza ricorrere a interventi chirurgici. Una scelta che consentirebbe al giocatore di tornare in campo nel giro di poche settimane e di proseguire regolarmente la stagione in Salento, tutelando anche il diritto di riscatto detenuto dal club pugliese.

Diversa, invece, la riflessione che starebbe facendo il giocatore. Camarda valuta infatti anche l’ipotesi di un’operazione alla spalla, soluzione che garantirebbe tempi di recupero più lunghi ma una maggiore sicurezza sul piano fisico. In questo scenario non sarebbe da escludere un ritorno anticipato al Milan, che osserva la situazione con attenzione anche in ottica futura e aveva già spinto per questa opzione, considerato il valore strategico del classe 2008 nel progetto rossonero.

Le parole di Sticchi Damiani

A ribadire la posizione del Lecce era stato Saverio Sticchi Damiani, presidente del club salentino, intervenuto a DAZN prima della sfida di campionato proprio contro il Milan:

INFORTUNIO CAMARDA – «Su Camarda non ci sono particolari novità per quanto ci riguarda. Ha avuto questo problema, è stato curato dai nostri medici ed è stato visitato da uno specialista. C’è unanimità che con 20 giorni di riposo può rientrare, ovviamente dovrà fare terapie conservative. Ci potrà dare una mano sino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla, non ci sono novità particolari per quanto ci riguarda».