Camarda, altri problemi per il classe 2008: si allungano i tempi di recupero. Gli aggiornamenti

Camarda non è di certo fortunato, si allungano i tempi di recupero per l’attaccante classe 2008, c’è ancora da aspettare

Brutte notizie in casa salentina e per il futuro del calcio italiano. Il percorso di crescita di Francesco Camarda, il giovanissimo centravanti di proprietà del Milan attualmente in forza al Lecce per farsi le ossa, subisce una brusca frenata. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, il calciatore ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla.

Il fallimento della terapia conservativa

Inizialmente, lo staff medico e il giocatore avevano optato per una terapia conservativa, sperando di evitare l’operazione e permettere al classe 2008 un rientro in campo già per l’inizio di febbraio. Tuttavia, il protocollo riabilitativo non ha dato i frutti sperati: il dolore e l’instabilità dell’articolazione sono rimasti persistenti, rendendo impossibile per il ragazzo competere ai massimi livelli senza rischi eccessivi.

La scelta dell’operazione, sebbene dolorosa nel breve termine, appare come la più saggia per preservare la carriera del gioiellino di scuola rossonera. Camarda, considerato da molti come il “predestinato” del reparto offensivo del Diavolo, necessita di una guarigione completa per poter esprimere la sua fisicità e il suo senso del gol nel campionato di Serie A.

Quando tornerà in campo?

Con l’intervento chirurgico ormai programmato, il calendario del rientro subisce uno slittamento significativo. Non si parla più di febbraio: il tecnico dei salentini, Luca Gotti — allenatore noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e per il suo pragmatismo tattico — dovrà fare a meno della sua punta di diamante per un periodo molto più lungo.

Le previsioni più ottimistiche indicano che Francesco Camarda tornerà “abile e arruolabile” soltanto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Questo significa che il giovane talento salterà una fetta cruciale della stagione, rientrando solo per la volata finale del campionato.

L’importanza di Camarda per il futuro del Diavolo

Il club di via Aldo Rossi monitora con estrema attenzione l’evoluzione del quadro clinico. Per i meneghini, Camarda non è solo un asset economico, ma il simbolo del nuovo corso basato sui talenti del vivaio. Nonostante la giovane età, il calciatore ha già dimostrato di avere doti fuori dal comune, e questa sosta forzata rappresenta solo un ostacolo temporaneo in una carriera che si preannuncia luminosa.