Infortunati Milan, Conceicao incrocia le dita! Mattinata decisiva, ecco cosa filtra

Infortunati Milan, Sergio Conceicao farà sostenere questa mattina un provino decisivo a Kyle Walker: ecco cosa filtra sull’inglese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan questa mattina sosterrà un allenamento a Milanello, l’ultimo prima della semifinale di questa sera contro l’Inter.

Tra i convocati dovrebbe tornare anche Kyle Walker, tornato in gruppo negli ultimi due giorni dopo aver subito un’operazione per la rottura del gomito. Il difensore inglese, però, non è al top e stamani sosterrà un provino per scacciare gli ultimi dubbi sulla sua disponibilità, almeno per uno spezzone.