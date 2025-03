Infortunati Milan, Conceicao lo recupera! Ci sarà con il Como, tutti gli aggiornamenti

Condividi via email

Infortunati Milan, Sergio Conceicao recupera finalmente Loftus-Cheek in vista della sfida di sabato contro il Como: le ultime sull’inglese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, può sorridere per le notizie provenienti dall’infermeria di Milanello. Dopo aver recuperato Florenzi per la vittoriosa trasferta di Lecce, il tecnico rossonero si appresta a riavere a disposizione anche Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, assente dalla finale di Supercoppa Italiana dello scorso 6 gennaio, sarà disponibile per la sfida di sabato pomeriggio contro il Como.