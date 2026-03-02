Connect with us

MN24 – Infortunati Milan, le ultime su Bartesaghi e Santiago Gimenez: Allegri sorride in vista del derby!

Bartesaghi

Infortunati Milan, escluse lesioni per Bartesaghi dopo il problema contro la Cremonese. Semaforo verde per Santiago Gimenez

Il lunedì di casa Milan porta con sé una ventata di ottimismo in vista della stracittadina contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo a San Siro. Secondo quanto riferito da Milannews24, le notizie che filtrano dall’infermeria rossonera sono decisamente rassicuranti, specialmente per quanto riguarda le condizioni di Davide Bartesaghi.

Il giovane terzino, protagonista involontario a Cremona (è stato lui a conquistare il corner decisivo prima di arrendersi a un problema fisico), si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali. Per fortuna, i test hanno escluso lesioni al flessore della coscia destra, confermando che si è trattato di un semplice risentimento muscolare. Resta da capire se Allegri sceglierà di rischiarlo già per il weekend o se adotterà una linea più prudente, ma lo spettro di un lungo stop è scongiurato.

Infortunati Milan, Santiago Giménez: il rientro è imminente

Le ottime notizie non finiscono qui. Sempre secondo Milannews24, la visita di controllo effettuata da Santiago Giménez ha dato esito positivo. L’attaccante messicano ha ricevuto il via libera dai medici e nei prossimi giorni ultimerà il percorso di riatletizzazione propedeutico al rientro definitivo in gruppo. Il “Bebote” vede finalmente la luce in fondo al tunnel e si prepara a tornare a disposizione di Allegri a tempi record, alimentando le speranze di vederlo almeno in panchina per la sfida contro i nerazzurri.

