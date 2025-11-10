Connect with us

Mancini riparte dal Qatar ma spunta la clausola che non passa inosservata: può liberarsi nel 2006 se... Ultimissime

Esonero Juric, arriva l'ufficialità dell'Atalanta: tecnico sollevato dall'incarico dopo la sconfitta col Sassuolo. Il comunicato

Dimissioni Conte, dura presa di posizione di Aurelio De Laurentiis sui social: le parole non passano inosservate

Nuova maglia Milan, per il 2026/2027 si torna alla tradizione? Strisce classiche e dettagli bianchi, spunta l'indiscrezione

Infortunati Milan, Allegri ha un obiettivo preciso: con l'Entella test praticamente decisivo. Il tecnico spera di… Lo scenario

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri vuole recuperare tutti i giocatori in vista del derby del 23 novembre: con l’Entella test decisivo

Nonostante la sosta Nazionali, l’attività a Milanello prosegue a ritmi elevati, con un obiettivo primario fissato da Massimiliano Allegri: presentarsi al derby contro l’Inter del 23 novembre e valido per la 12esima giornata di Serie A con l’infermeria vuota.

Per raggiungere questo scopo e per ritrovare quella continuità mancata nelle ultime uscite, il Milan ha in programma un test fondamentale in settimana.

L’Amichevole Contro La Virtus Entella

L’amichevole si giocherà venerdì 14 novembre contro la Virtus Entella, formazione ligure che milita in Serie B. L’appuntamento è fissato per le 11:30 presso il centro sportivo di Solbiate Arno, e la partita si svolgerà a porte chiuse per garantire la massima concentrazione e tranquillità.

Questo test non agonistico sarà molto più di una semplice sgambata: servirà soprattutto per oliare i meccanismi e valutare la condizione dei giocatori chiave che stanno recuperando dagli infortuni.

Infortunati Milan, i protagonisti sotto esame

Come riportato da Gazzetta.it, gli occhi di Allegri saranno puntati su alcuni elementi in particolare:

  • Rabiot: Il centrocampista francese, la cui assenza ha abbassato drasticamente la media punti e la tenuta difensiva della squadra, è atteso al rientro e il test servirà a valutare la sua prontezza fisica.
  • Pulisic: Dopo l’errore contro Suzuki, l’americano ha bisogno di mettere minuti importanti nelle gambe per ritrovare brillantezza e precisione in vista della stracittadina.
  • Jashari: Il giovane centrocampista, che non ha trovato spazio nelle ultime due convocazioni, ha un’occasione d’oro per dimostrare la sua condizione e candidarsi per un ruolo nel derby.

L’amichevole contro l’Entella è l’ultimo banco di prova prima della ripresa del campionato, e Allegri vuole la massima risposta dai suoi uomini.

