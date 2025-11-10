Connect with us

Milan Virtus Entella, confermata l’amichevole durante la sosta nazionali: quando si disputerà la sfida. Le ultimissime notizie

Nonostante l’inizio della sosta nazionali, il Milan non ha tempo da sprecare. L’obiettivo primario di Massimiliano Allegri e del club è ritrovare e consolidare quella continuità che è mancata nelle ultime cinque uscite, caratterizzate da un andamento altalenante con sole due vittorie e tre pareggi.

La pausa serve a tutti per tirare il fiato, ma non a Milanello. Qui, gli infortunati dovranno lavorare al triplo per farsi trovare pronti e a disposizione di Allegri in vista del cruciale derby del prossimo 23 novembre contro l’Inter.

Per tenere alto il ritmo gara e, soprattutto, per testare la condizione atletica dei recuperati e dei giocatori non convocati in nazionale, il Milan ha organizzato un’amichevole. L’appuntamento è fissato per venerdì 14 novembre a Solbiate Arno, dove i rossoneri affronteranno la Virtus Entella. Questo test non agonistico sarà fondamentale per oliare i meccanismi e riportare tutti i membri della rosa al massimo della forma.

Come riportano i colleghi del Corriere dello Sport, un osservato speciale in questa amichevole sarà Ardon Jashari. Il giovane centrocampista è rientrato nei ranghi del gruppo ormai da due settimane, ma è reduce da due convocazioni in cui non è mai sceso in campo. Jashari ha un bisogno impellente di ritrovare il ritmo partita e l’amichevole contro la Virtus Entella sarà il banco di prova perfetto per valutare la sua prontezza e la sua potenziale candidatura per un posto in campo nel derby.

Allegri sa che per affrontare la stracittadina serve una squadra al top della condizione e tatticamente affinata. L’amichevole sarà l’occasione ideale per rimettere benzina nelle gambe e cancellare le incertezze mostrate prima della sosta.

