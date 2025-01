Infortunati Milan, Conceicao incrocia le dita! Gli ultimi aggiornamenti spiazzano i tifosi

Infortunati Milan, le ultime dall’Arabia Saudita: Pulisic viene considerato recuperato, speranza Loftus-Cheek. La situazione

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Ramazzotti, sulla situazione infortunati in casa Milan a due giorni dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve.

Semifinale di domani sera contro la Juventus: Pulisic viene considerato recuperato. Qualche chance magari solo per la panchina per Loftus-Cheek. Musah e Leao più indietro. Le prossime ore saranno dunque decisive per Conceicao per capire quanti calciatori potrà avere a disposizione.