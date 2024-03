Indagine Milan, in arrivo un nuovo capitolo della battaglia Elliott-Blue Skye! I dettagli svelati dagli atti. Nuova udienza a Lussemburgo

Nell’ambito dell’indagine sul Milan, è pronto ad andare in scena un nuovo capitolo della battaglia legale tra Elliott e Blue Skye. Il focus dell’inchiesta è proprio incentrato sul passaggio di consegne avvenuto da Elliott a RedBird.

Come riferisce Calcio e Finanza, a Lussemburgo nelle prossime settimane si riaprirà lo scontro con un’udienza già in programma. Stando agli atti, Blue Skye avrebbe formulato accuse calunniose e diffamatorie per ottenere concessioni superiori ai diritti contrattuali. Inoltre avrebbe depositato consapevolmente documenti fuorvianti per ingannare i giudici. Calcio&Finanza inoltre rivela che dai documenti emergono inoltre accuse di violazioni dei doveri fiduciari nei confronti di Giovanni Caslini e nei confronti dei managing partner di Blue Skye, Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Insomma, la vicenda si fa esmpre più intricata.