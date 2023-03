L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni parla così del prossimo match tra Napoli e Milan. Le sue parole

COME IL MILAN PUÒ IMPENSIERIRE IL NAPOLI – «Deve trovare un Napoli in giornata no e fare una partita di sacrificio e abnegazione. Non è il Milan che avevamo visto lo scorso anno, è stato molto discontinuo e non ci sono indicatori di crescita oggi, anzi di decrescita vedendo i risultati. E’ come se fosse finito l’incantesimo durato fino allo scorso anno. Pioli ha fatto un lavoro enorme ma non sarà un lavoro agevole ora per lui. ha fatto tanti tentativi ma non è che abbia funzionato».

ESITO DEL MATCH INCIDERÀ SULLA CHAMPIONS – «Inciderà per il Milan, non per il Napoli. Il Napoli anche dovesse andare male, deve solo decidere quando vincere il campionato. In questo momento il Milan ha poche chance, anche in Champions».