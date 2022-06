Impallomeni: «Il Milan è un po’ in ritardo sul mercato». Le parole del giornalista ed ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato della situazione di mercato del Milan ai microfoni di TMW. Ecco le parole del giornalista:

«Ci saranno i rinnovi di Maldini e Massara da definire ma sono la squadra da battere. Non so per questi rinnovi e le prospettive immediate come Renato Sanches cosa si farà. Bisognerà vedere, ma oggi ripeto che l’Inter oggi mi sia in leggero vantaggio. C’è ancora tempo però».