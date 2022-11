Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha espresso un giudizio lusinghiero sulla prima parte di stagione di Pioli

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha espresso il suo giudizio su Stefano Pioli:

«7, perché il Milan è sempre infortunato come la Juventus. E’ sempre in fatica, Leao intermittente, c’è un po’ di sindrome da primo della classe. Avrebbe potuto fare qualcosina in più in qualche partita».