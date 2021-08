Il vice di Gattuso: «Bakayoko? Un giocatore come lui servirebbe al Milan»

Gigi Riccio, vice allenatore di Gennaro Gattuso al Milan ed al Napoli, ha parlato così del possibile colpo Bakayoko

Gigi Riccio ha parlato così di Tiemouè Bakayoko e del suo possibile approdo al Milan. Le parole del vice allenatore di Gennaro Gattuso, che ha avuto il centrocampista francese in rossonero ed al Napoli.

«Lo conosciamo bene anche prima di lavorare insieme in rossonero. Ha delle caratteristiche ben precise ed è anche migliorato sotto gli aspetti della disciplina in campo, oltre ad avere sempre grande fisicità. Maldini e Massara, dovessero prendere Bakayoko, non sbaglierebbero assolutamente a prendere Bakayoko e un giocatore come lui servirebbe al Milan.»