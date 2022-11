Il programma del weekend del settore giovanile del Milan: 13 match in programma in due giornate di gare

Ecco di seguito il programma del weekend del settore giovanile del Milan. Ecco i dettagli sui 13 match in programma:

SABATO 12 NOVEMBRE

UNDER 10: 6ª giornata, Seguro-Milan, ore 14.00 – CS Comunale, Settimo Milanese

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Baranzatese-Milan, ore 14.30 – Comunale Raffin, Baranzate

UNDER 9: 6ª giornata, Milan-Centro Schuster, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 7ª giornata, Milan-Pro Patria, ore 15.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 6ª giornata, Milan-Vigor Milano, ore 15.30 – Comunale Vigorello, Paderno Dugnano

UNDER 14: 7ª giornata, Pro Patria-Milan, ore 15.45 – AC Mazzo 80, Mazzo di Rho

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Minerva-Milan, ore 16.30 – CS Dindelli, Milano

DOMENICA 13 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 12ª giornata, Lecce-Milan, ore 10.30 – Campo Comunale di San Pietro in Lama

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata, Riozzese-Milan, ore 10.30 – CS Comunale, Cerro al Lambro

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Calvairate, ore 10.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 15: 6ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 – Taliercio, Mestre

UNDER 16: 6ª giornata, Venezia-Milan, ore 13.00 – Taliercio, Mestre

UNDER 18: 8ª giornata, Venezia-Milan, ore 15.00 – Taliercio, Mestre