Il medico Corsetti: «Eriksen? Difficilmente tornerà a giocare. Un cuore sano non può fermarsi così»

Il dottor Roberto Corsetti, specialista di cardiologia all’ospedale di Imola ha parlato del dramma di Eriksen intervistato da La Repubblica:

«Temo possa essere stato un arresto cardiaco dovuto a grave aritmia, probabilmente una fibrillazione ventricolare sinistra che ha fermato il battito del cuore. E un cuore sano non va in fibrillazione, dunque siamo di fronte ad una cardiopatia, come quella fatale per altri atleti in passato come Morosini e Astori. Le patologie cardiache si dividono in congenite, ossia presenti dalla nascita e non adeguatamente diagnosticate, e acquisite come la miocardite del ciclista Cipollini. Questo secondo caso potrebbe essere anche conseguenza del covid, non è da escludere. Eriksen salvato dalla tempestività dei soccorsi. Ma se si trattava di un ciclista o un maratoneta come sarebbe finita? Bisognerebbe avere lo stesso livello di adeguatezza e velocità in tutti gli sport e a tutti i livelli. Possibile che abbia una patologia non diagnosticata e la vedo molto complicata per quanto riguarda un suo possibile ritorno nel calcio giocato»