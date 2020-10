Il Manchester United è fortemente interessato a Calhanoglu

Hakan Calhanoglu andrò in scadenza di contratto nel giugno del 2021. Su di lui c’è anche il Manchester United

Hakan Calhanoglu andrò in scadenza di contratto nel giugno del 2021. Al momento non è ancora stato trovato un accordo con il Milan per il rinnovo e i tempi iniziano a stringere. Già da gennaio il giocatore potrebbe cercare un nuovo club per mettere nero su bianco.

Per questo motivo il Manchester United si sarebbe mosso in anticipo per cercare di convincere il turco a trasferirsi in Inghilterra. L’idea sarebbe quella di comporre una coppia da sogno sulla trequarti con il portoghese Bruno Fernandes.