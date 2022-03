Il giornalista: «Il Milan l’unica a seguire la lezione dell’Atalanta»

Il giornalista Gianfranco Teotino, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato di sostenibilità e dell’esempio dell’Atalanta, seguito dal Milan

«Idee chiare e ben sviluppate, sul campo e fuori, che hanno portato a una presenza stabile nelle competizioni europee, a una continua crescita delle entrate e addirittura all’ingresso in società di investitori americani che, oltre a ripagare i Percassi degli sforzi compiuti, contribuiranno a rafforzare le strutture e a mantenere alte le ambizioni del club, pur non pretendendo di prenderne il timone. Un esempio seguito da pochi in Italia. Senza mai fare il passo più lungo della gamba e mantenendo un’invidiabile continuità nelle scelte tecniche (allenatore e non solo). Fra le grandi tradizionali forse soltanto il Milan ha intrapreso una strada simile. Ma non è mai troppo tardi».