Ielpo esalta Giroud e critica la difesa del Milan: le sue parole

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha criticato la difesa rossonera dopo la Fiorentina ed elogiato Olivier Giroud

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Mario Ielpo ha parlato così di Fiorentina-Milan:

«Ci sono gli echi di gennaio che tornano. La difesa del Milan non ne ha azzeccata una ieri sera, sia nell’uno contro uno che nella scelta su quando uscire alto. Giroud è il miglior giocatore della rosa del Milan in questo momento, non si può togliere».