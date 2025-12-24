Ibrahimovic show, Zlatan non sente l’età: lo svedese fa impazzire – VIDEO

Ibrahimovic con un video pubblicato sui propri account social ha dimostrato come all’età di 44 anni è ancora in forma

Zlatan Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di invecchiare, il suo ultimo post pubblicato su Instagram ne è la conferma. L’ex centravanti svedese, oggi Senior Advisor per RedBird, a 44 anni fa ancora magie con il pallone.

Palleggi, flessioni e rovesciate sulla spiaggia. Tante magie con la maglia del Milan e non solo, Zlatan resta sempre il solito. Forte e anche un po’ presuntuoso.

Nei giorni in cui i rossoneri con Fullkrug rinforzano l’attacco in vista del calciomercato di gennaio, questo video non può che far salire la nostalgia di un attacco che non c’è più.