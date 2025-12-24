Calciomercato
Vlahovic, destinazione rossonera all’orizzonte: piovono conferme, Tare prenota il serbo
Vlahovic, il futuro al Milan sembra delinearsi all’orizzonte: conferme sull’accordo tra Tare e il procuratore dell’attaccante serbo
Il calciomercato del Milan si accende su un asse preferenziale con la Serbia. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, i rossoneri non si fermano all’acquisto del giovane talento Andrej Kostic, ma starebbero lavorando a fari spenti per un colpo clamoroso in vista dell’estate 2026: Dusan Vlahovic a parametro zero.
Andrej Kostic: Il colpo “chiave” di Tare
Il Milan ha ormai definito l’arrivo di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado.
- Le cifre: Nonostante le prime voci parlassero di 5 milioni, il club rossonero avrebbe alzato l’offerta a 7 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza e blindare il ragazzo.
- L’agente: Il dettaglio fondamentale dell’operazione è il procuratore del ragazzo, Darko Ristic. È lo stesso che cura gli interessi di Dusan Vlahovic, e i continui contatti con Igli Tare per Kostic avrebbero facilitato i discorsi per il bomber bianconero.
Strategia Vlahovic: destinazione 2026
Il Milan si sarebbe già mosso con largo anticipo per assicurarsi Vlahovic al termine del suo contratto con la Juventus (30 giugno 2026).
- L’accordo: Dalla Spagna e da fonti vicine a Repubblica si parla di un’intesa di massima già delineata. Il serbo percepisce oggi circa 12 milioni netti, una cifra che il Milan punterebbe a spalmare su un contratto a lungo termine.
- Il fattore Allegri: Il tecnico rossonero è il primo sponsor dell’operazione. Ritrovare Vlahovic a Milanello, dopo l’esperienza comune a Torino, è l’obiettivo dichiarato per costruire un attacco da vertice europeo.