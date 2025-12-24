 Calciomercato Milan, Tare sogna Vlahovic per il 2026
Calciomercato Milan, Tare sogna Vlahovic per il 2026: la chiave è Andrej Kostic

Calciomercato Milan, Tare sogna Vlahovic per il 2026: la chiave è Andrej Kostic. Segui le ultimissime

Il calciomercato del Milan non smette mai di stupire e le manovre del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente albanese celebre per il suo intuito nel trovare talenti nell’Est Europa — guardano già al lungo periodo. L’acquisto di Andrej Kostic, promettente centrocampista del Partizan Belgrado dotato di una visione di gioco fuori dal comune, non è soltanto un investimento sul futuro della mediana, ma una vera e propria mossa strategica per arrivare a un obiettivo di respiro internazionale.

L’asse strategico con la International Sports Office

Come riportato da Gazzetta.it, esiste un dettaglio fondamentale che lega il giovane Kostic a uno dei centravanti più forti della Serie A. Entrambi sono assistiti dalla International Sports Office di Darko Ristic, una delle agenzie più influenti del panorama balcanico. Questo legame mette i rossoneri in una posizione di privilegio nelle trattative per il 2026. Il grande sogno del Diavolo è infatti Dusan Vlahovic, il bomber serbo della Juventus letale nel gioco aereo e nella protezione della palla, che potrebbe diventare il nuovo perno offensivo per Massimiliano Allegri.

Vlahovic al Milan: il piano di Igli Tare

Allegri, il tecnico livornese tornato alla guida della squadra per riportare solidità difensiva e cinismo sotto porta, conosce perfettamente le caratteristiche di Vlahovic. La situazione contrattuale dell’attaccante a Torino è monitorata costantemente da Tare. Il contratto di Dusan scadrà il 30 giugno 2026 e il rinnovo con i bianconeri appare oggi una missione quasi impossibile. Lo scoglio principale è l’ingaggio da 12 milioni di euro netti (circa 24 lordi), una cifra che la Juventus vorrebbe abbassare sensibilmente per rispettare i nuovi parametri finanziari.

Verso il 2026: il Diavolo sogna il colpo a zero

La strategia del club di via Aldo Rossi è chiara: sfruttare gli ottimi rapporti consolidati grazie all’operazione Kostic per inserirsi nella corsa a Vlahovic a parametro zero. Se il rinnovo con la Vecchia Signora non dovesse arrivare, il Milan sarebbe pronto a offrire al serbo un progetto tecnico centrale sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per i rossoneri, assicurarsi un top player di questo livello senza sborsare un euro per il cartellino rappresenterebbe il capolavoro assoluto dell’era Igli Tare, proiettando il Diavolo stabilmente tra le big d’Europa.

