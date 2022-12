Ibrahimovic su Leao: «Da noi sta bene, per le cose extra-campo…». Le dichiarazioni dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic parla così di Rafael Leao. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

LEAO – «Leao per noi è molto, molto importante. È uno di quelli che sta facendo la differenza. È stato il miglior giocatore della Serie A l’anno scorso, sta bene. Facendo un’altra scelta, bisogna ricominciare da zero. Non è sicuro che uno sia pronto o maturo per questo, quando è arrivato qua non era un giocatore che faceva la differenza. Poi è cresciuto e adesso ha grande fiducia. Il mister gli dà anche grande libertà di fare ciò che vuole. Queste situazioni in un altro club non è che si verificano subito: dipende da te, devi crearle queste situazioni. Da noi invece sta bene, sorride sempre, anche prima di fare gol. Deve continuare a stare bene, questa è la cosa più importante. Per le cose extra-campo, purtroppo, noi colleghi possiamo fare poco, ognuno deve pensare al suo».