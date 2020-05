Ibrahimovic su Instagram: «Metà Dio, metà Diavolo» FOTO

Zlatan Ibrahimovic proseg«»ue con la pubblicazione di post criptici su Instagram: il suo futuro intanto è sempre più lontano da Milano

Da quando Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno in Italia, dopo aver trascorso l’intera durata del lockdwon in Svezia, le voci riguardanti il suo futuro si sono moltiplicate. Come appreso da più parti, pare ormai scontato che il destino del numero 21 rossonero sia lontano da Milano e dal Milan.

L’ennesima rivoluzione societaria in programma (e inaugurata con il licenziamento di Boban) è il chiaro messaggio di una strada intrapresa, quella scelta da Gazidis, che non converge con il sentiero di Zlatan. Nel frattempo Ibra su Instagram prosegue con la pubblicazione di post criptici. Poche ore fa infatti ha pubblicato una foto che divide in due nature il suo volto: «Metà Dio, metà Diavolo». Cosa vorrà dire?