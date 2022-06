Ibrahimovic Milan, fedeltà eterna: stipendio simbolico e bonus. Lo svedese continuerà a giocare da rossonero

Ora Ibrahimovic e il Milan possono rinnovare le promesse e promettersi fedeltà eterna: insieme fino a quando Ibra continuerà a giocare, e sembra proprio che questo succederà per un altro anno ancora. Uniti per amore, certo non per soldi: Ibra potrebbe firmare un rinnovo che preveda una parte fissa a cifre simboliche, e una parte più consistente legata ai risultati. L’incontro con la società per definire la strategia non è previsto per questa settimana ma per la prossima: Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, sono rientrati da Ibiza.

È probabile che Zlatan non chiuda l’anno da svincolato ma firmi subito per un’altra stagione con il Milan. Un accordo a cifre nemmeno paragonabili alle attuali: si passerà dai sette milioni dell’ultimo ingaggio a uno stipendio simbolico. Almeno fino a quando Ibra non uscirà dall’infermeria di Milanello. Dopodiché potrà aggiungere nuovi guadagni, ma soprattutto nuove partite e nuovi gol. La struttura ampiamente flessibile dei contratti permette alla società di muoversi in questa direzione e cioè legare la parte variabile dello stipendio agli obiettivi personali (presenze, gol, assist) e di squadra. L’importante è che l’obiettivo sportivo sia effettivamente misurabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.