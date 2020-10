Ibrahimovic Milan: sarebbe certo il rinnovo del centravanti svedese qualora i rossoneri riuscissero a qualificarsi in Champions

Il Milan questa sera inizierà la fase a gironi di Europa League senza poter contare su due elementi fondamentali come Rebic e Hakan Calhanoglu ma avrà, nuovamente, come perno offensivo il proprio leader in campo: Zlatan Ibrahimovic.

A 39 anni suonati Ibra continua ad essere, come testimoniato con la doppietta nel derby, un Campione totale capace di fare la differenza contro qualsiasi avversario. Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera sta già lavorando per programmare i futuro del centravanti svedese a Milano: in caso di qualificazione in Champions, che può arrivare con il piazzamento tra le prime quattro in Serie A o la vittoria dell’Europa League, Maldini e Massara avrebbero già pronto il rinnovo di contratto da far sottoscrivere a Ibrahimovic alle stesse cifre attuali (7 milioni netti l’anno).