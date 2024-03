Ibrahimovic Milan, Zlatan pensa in grande: il nuovo ruolo, il rebus allenatore e il top player sul mercato. TRE TAVOLI aperti per l’estate

Ibrahimovic si è ripreso per la terza volta il Milan con il chiaro obiettivo di riportarlo al successo: benvenuti nel nuovo regno di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, atto III. A pochi mesi dal suo ritorno in rossonero, questa volta da dirigente rispetto ai due precedenti da calciatore, sono state chiarite una volta per tutte le mansioni e il margine operativo del classe ’81 nel nuovo corso rossonero voluto da Gerry Cardinale.

Cosa farà Ibra nel Milan, dunque? La risposta alla domanda è molto semplice: tutto. Il Senior Advisor di Redbird con deleghe sul club rossonero sarà l’emanazione diretta di Gerry Cardinale a Milanello, a Casa Milan e in tutti i settori della vita sportiva del Diavolo. Sbagliato dire dunque che Zlatan sia esso stesso la proprietà? Forse è un concetto esasperato ma i margini di manovra saranno ampissimi.

Il primo tema all’ordine del giorno da affrontare a stretto giro di posta sarà quello relativo al futuro di Stefano Pioli. Il legame tra la squadra e il tecnico e tra il tecnico e Ibrahimovic è veramente molto forte, cementato dalla clamorosa cavalcata scudetto del 2021-2022. Ma il dirigente svedese oggi è chiamato scegliere per il bene del Milan. Da capire, al termine della stagione, se sarà ancora Stefano Pioli, al quale verrà dato appoggio incondizionato da qui al prossimo 30 giugno per centrare gli obiettivi finali del club.

Ibra, come sempre, è ambizioso, dà e pretende il massimo. Ecco perchè l’ipotesi Conte non può essere più solo una semplice suggestione se pensiamo alla sfrenata voglia di vincere e non solo di competere dei due personaggi in questione. Caratteristica che accumuna anche Thiago Motta, ex compagno di Ibrahimovic al PSG e fautore del Bologna dei miracoli. Al netto di sorprese, se dovessimo scommettere un euro lo punteremmo su uno dei due profili indicati.

Il secondo punto all’ordine del giorno è quello relativo al mercato: la rosa rossonera va necessariamente rinforzata in alcuni ruoli chiave, uno su tutti quello del centravanti. Zirkzee e Sesko i nomi caldi ma occhio al nome a sorpresa: e se a spuntarla fosse Gyokeres? Connazionale dell’ex centravanti del PSG e stessa fame di emergere. Un Milan affamato, dunque, il caposaldo del nuovo Diavolo targato Ibrahimovic. A Milanello o primi o niente. Benvenuti nel nuovo regno di Zlatan.