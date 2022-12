Ibrahimovic: «Milan al top con me? Molti ridevano…»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha sottolineato come dal suo ritorno i rossoneri siano tornati al top: molti erano scettici

Durante l’intervista a Milan Tv, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

«Sono venuto due anni fa, ho detto che avremmo portato il Milan al top e avremmo vinto. In tanti ridevano, non ci credevano perché la situazione era come era. Invece noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, ognuno si è preso le proprie responsabilità. Paolo e Ricky (Maldini e Massara, ndr) hanno fatto un grande lavoro e non era facile. Il mister ha fatto un lavoro estremo. Ognuno ha fatto il suo. Siamo dove siamo ma non dobbiamo essere soddisfatti o pensare che sia finita, è il contrario. Hai mangiato un po’ di successo, sai che feeling è. Ora questo deve continuare e avere fame di fare ancora di più. Per questo stiamo lavorando».