Ibrahimovic: «L’ultimo scudetto del Milan il più soddisfacente, vi spiego perché!»

Ibrahimovic: «L’ultimo scudetto del Milan il più soddisfacente…». Le parole dell’ex rossonero sul titolo vinto con Pioli e compagni

L’ex attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, si racconta al Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni:

ULTIMO SCUDETTO MILAN – «È lo scudetto più soddisfacente, più degli altri messi insieme. La squadra non era favorita, neanche top 4. I giocatori non erano superstar, non era una situazione in cui non era abituato a ritrovarmi. Nel Milan poi non si capiva se vendevano, se entrava nuovo dirigente, nuovo allenatore, poi il Covid. Da dentro eravamo uniti. Facevamo un passo alla volta. Chi era pronto mentalmente è rimasto, chi non era pronto se n’è andato via. Poi piano piano si è formato questo gruppo: mai avuto un gruppo così collettivo, un’atmosfera troppo forte. Non eravamo fenomeni, solo io dai (ride, ndr). Ognuno ha usato la situazione per far crescere tutti. Quando è rientrato il gruppo, abbiamo avuto maggiore carica. Dopo la partita con il Sassuolo, vedo due o tre persone che piangevano. Lo staff piangeva. Da lì capisci cosa hai fatto, era una cosa incredibile. Lì ho capito che sono riuscito a fare quello che mi ero prefissato. L’infortunio pesante non mi ha allontanato dalla squadra, ho provato a fare quello che riuscivo a fare. A Tomori ha detto che vincere qua è tutt’altra cosa»

