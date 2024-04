Gasperini punta sull’Europa League: «Sarebbe storica per l’Atalanta ma…». Le parole dopo Atalanta Empoli

Ecco le parole in conferenza stampa di Gasperini post Atalanta Empoli di stasera per il match di Serie A. Le dichiarazioni sull’Europa League, dove il Milan è stato eliminato dalla Roma.

CAMPIONATO ED EUROPA LEAGUE – «La teoria va sempre accompagnata dalla pratica. Bisogna dire che i nostri risultati sono stati abbastanza favorevoli: dopo la posizione è sempre una conseguenza. Vogliamo stare dentro tutto tra campionato e coppe, anche perché le partite non sono mai facili e adesso bisognerà pensare all’Europa League. In questo momento credo che l’Europa League sia la competizione a cui teniamo di più: sarebbe storica per l’Atalanta, anche se affrontare il Marsiglia non è mai facile».