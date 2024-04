Vecchioni commenta quell’episodio dopo Milan Inter: «È stata una goliardata». Le parole del cantante

Il cantante Roberto Vecchioni è intervenuto al Corriere della Sera per analizzare la vittoria dello scudetto dell’Inter e quanto accaduto a San Siro dopo la vittoria del derby con il dj rossonero che ha messo musica ad alto volume per rovinare la festa dei cugini.

PAROLE – «Direi che è stata una goliardata. Non amo i cugini, ma non li odio. Giocatori da applaudire? Acerbi e Calhanoglu, per la strepitosa stagione che hanno fatto. E grandi meriti li ha il capitano».