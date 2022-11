Ibrahimovic: «Raiola? Mi mancherà per tutta la vita»

Nel corso del suo intervento a “Striscia la notizia” su Canale 5, Ibrahimovic ha presentato una nuova edizione del suo libro “Adrenalina”

«Il capitolo che mi piace di più? Il capitolo in cui si parla di Mino. È stato troppo importante per me. Ancora oggi mi manca e mi mancherà per tutta la vita»

FAMIGLIA – «Per me la famiglia è tutto. È una cosa che ti protegge e una grande responsabilità: quando hai figli diventi un uomo, perché hai la responsabilità su altre vite»