Momento di commozione per Zlatan Ibrahimovic, che in diretta su ESPNnl ha salutato l’amico Thijs Slegers, malato di leucemia

Momento di commozione per Zlatan Ibrahimovic, che in diretta su ESPNnl ha salutato l’amico Thijs Slegers. Il giornalista olandese è malato di leucemia dal 2020 e qualche giorno fa ha annunciato che la malattia non è più curabile. Le parole dell’attaccante del Milan.

«Quando ero giovane e perso non conoscevo nessuno in Olanda. Un giornalista mi ha contattato e siamo andati a cena: da quel momento siamo diventati amici. Thijs mi ha aiutato, siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore. Voglio solo dirti che ti voglio bene amico mio.»