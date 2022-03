Ibrahimovic: aumenta il minutaggio ma a Cagliari tocca ancora a Giroud

Zlatan Ibrahimovic continua il suo percorso di recupero ed a Cagliari potrà assaggiare il campo per uno spezzone di gara, ma non da titolare

Zlatan Ibrahimovic sarà una risorsa fondamentale per il Milan in questo finale di stagione. Stefano Pioli lo sta utilizzando con il contagocce dopo il suo recupero, ma in conferenza stampa ha annunciato che il suo minutaggio aumenterà.

Come riportato da Tuttosport, dopo la manciata di minuti tra Napoli ed Empoli, a Cagliari lo svedese sarà impiegato per uno spezzone più ampio di partita. Titolare partirà ancora Olivier Giroud.