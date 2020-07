Ibra può restare al Milan, ma non da solo: in arrivo un altro centravanti

Ibrahimovic può restare al Milan, ma non sarà l’unico centravanti: Myron Boadu può essere il suo vice in rossonero

Con il rinnovo di Stefano Pioli, ora anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic torna nuovamente in ballo: l’attaccante svedese può restare anche il prossimo anno in rossonero, ma difficilmente il Diavolo punterà solo e unicamente su di lui nel ruolo di centravanti.

Proprio per questo motivo Maldini e Massara stanno continuando a sondare il terreno per altre punte centrali che possano essere un’alternativa ad Ibra sia in Serie A che in Europa League: Luka Jovic è la prima scelta, ma le richieste del Real Madrid spaventano e non poco il Diavolo; l’alternativa al momento è rappresentata da Myron Boadu, centravanti classe 2001 autore di 20 gol e 13 assist con la maglia del Psv. A rendere più fattibile la compatibilità tra Boadu e Ibrahimovic è Mino Raiola, procuratore di entrambi i giocatori.