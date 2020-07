Mercato, il Monaco lancia la sfida al Milan per Luka Jovic

Un ostacolo in più tra il Milan e Luka Jovic. Il Monaco è fortemente interessato all’acquisto dell’attaccante in partenza dal Real Madrid

Un ostacolo in più tra il Milan e Luka Jovic. Il Monaco è fortemente interessato all’acquisto dell’attaccante in partenza dal Real Madrid. I rossoneri nelle ultime settimane stanno cercando di puntare su due opzioni: abbassare il prezzo del cartellino con le merengues oppure strappare un prestito con diritto di riscatto. I rapporti con il Real sono buoni (lo conferma la trattativa per Theo Hernandez lo scorso anni), tuttavia l’inserimento dei monegaschi potrebbe cambiare le carte in tavola. Al momento le priorità del Milan, inoltre, sono il rinnovo di Ibrahimovic e il riscatto di Ante Rebic.