Pioli spinge per il rinnovo di Ibrahimovic: la situazione

Stefano Pioli ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Milan per altri due anni. Ora si sente maggiormente dentro il progetto e vuole contribuire al rafforzamento della squadra. Il tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza il rinnovo anche per Zlatan Ibrahimovic, uno dei protagonisti della recente cavalcata rossonera. Lo svedese ha un buon rapporto con il mister, ma ancora non si è seduto al tavolo per trovare un accordo contrattuale. Nei prossimi giorni Mino Raiola dovrebbe incontrare Ivan Gazidis per capire quali proposte ci siano per il proprio assistito.