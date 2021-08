Ibra, ancora un po’ di pazienza: in gruppo tra qualche giorno

Ibra continua a lavorare in palestra senza risparmiarsi, ma ancora non ha avuto il nulla osta per tornare a correre sull’erba

Ibra continua a lavorare in palestra senza risparmiarsi, ma ancora non ha avuto il nulla osta per tornare a correre sull’erba. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito al suo rientro.

SEMPRE A LAVORO- “Ibrahimovic, continua a lavorare in palestra senza risparmiarsi- si legge- ma ancora non ha avuto il nulla osta per tornare a correre sull’erba di Milanello. Scalpita, ma dovrà portare pazienza ancora per pochissimo”.