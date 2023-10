Howe commenta la sconfitta del Newcastle: «Non meritavamo di perdere, sugli infortunati…». Le parole dell’allenatore dei Magpies

L’allenatore del Newcastle Howe ha parlato ai microfoni di TNT dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund nell’altra partita del girone del Milan. Ecco le sue parole.

PARTITA – «Adesso le cose si fanno complicate, ma siamo in Champions League, niente è facile. Sai che dovrai fare grandi prestazioni in campi complicati, ora dobbiamo risollevarci e farci trovare pronti per il ritorno. Ci fermeremo ad analizzare la partita, quando affronti nuovamente la stessa squadra in modo così ravvicinato, ci si deve preparare ed adattare al meglio. Oggi non meritavamo di perdere».

INFORTUNI – «L’uscita di Isak è stato un duro colpo per noi e ne abbiamo avuto un altro anche con Murphy, che sembra più grave, penso si sia lussato la spalla. Questa è la nota più stonata della serata, gli stop di due giocatori importanti come loro. Per Isak sembra trattarsi di un problema all’inguine, una ricaduta, dovrà quindi restare un pochino a riposo; non sembra grave ma è un duro colpo per lui».