Hojlund Milan, assist del Manchester United a Tare! Contatti fitti, spunta la possibile formula dell’operazione

Hojlund Milan, arriva l’assist del Manchester United: gli inglesi disposti a cedere l’attaccante anche con la formula del prestito

L’estate del 2023 vide il Manchester United compiere un investimento mastodontico per assicurarsi le prestazioni di Rasmus Hojlund. L’Atalanta ricevette l’impressionante cifra di 74 milioni di euro più 10 di bonus, per un totale di 84 milioni, per un attaccante che, nella sua unica stagione in Serie A, aveva messo a segno 9 gol in campionato e uno in Coppa Italia. Un’operazione che, all’epoca, sembrava l’inizio di una grande storia per il classe 2003, ma che a distanza di due anni non ha prodotto i risultati sperati a Manchester. La delusione è palpabile tra i Red Devils, che ora valutano seriamente la sua cessione.

L’arrivo di nuovi volti nel reparto offensivo del Manchester United, come Cunha e Mbeumo, ha ulteriormente aumentato la concorrenza, spingendo il giovane danese sempre più verso la porta d’uscita. Nonostante Hojlund sia riuscito ad andare in doppia cifra in entrambe le stagioni trascorse in Inghilterra (16 gol il primo anno, 10 il secondo), questi numeri non hanno giustificato l’enorme investimento di 80 milioni complessivi e l’ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione (circa 8,5 milioni lordi di sterline). Il club inglese è rimasto deluso dalle sue prestazioni, lontane da quelle che in Italia avevano impressionato per capacità fisiche, tecniche e personalità.

Il Valore di Hojlund e le Nuove Formule del Manchester United

Il Manchester United ha fissato il valore di Hojlund a 45 milioni di euro, una cifra ritenuta sufficiente per evitare minusvalenze significative. Tuttavia, ciò che è cambiato negli ultimi giorni è la formula di cessione. Inizialmente, i Red Devils valutavano solo offerte per un acquisto a titolo definitivo. Ma, vista la mancanza di proposte concrete, la società inglese, come riportato dal Corriere dello Sport, ha ora aperto alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, come una possibile qualificazione in Champions League. Non è escluso che, col passare del tempo e l’avvicinarsi della chiusura del mercato, la formula possa ulteriormente ammorbidirsi, trasformandosi persino in un diritto di riscatto.

Le Big Italiane All’Assalto: Juventus e Milan in Prima Fila

Le big di Serie A monitorano con grande attenzione la situazione di Hojlund. Inizialmente l’Inter aveva mostrato interesse, ma ora sono il calciomercato Milan e la Juventus a fare la parte del leone. Hojlund, alla ricerca di un rilancio per la sua carriera, potrebbe rappresentare un’occasione importante per le squadre italiane, desiderose di rinforzare il proprio attacco.

La Juventus sta seriamente considerando l’ipotesi Hojlund. La priorità dei bianconeri è riportare Kolo Muani a Torino, affiancandogli Jonathan David. L’obiettivo è avere una terza punta di livello per evitare di dover intervenire nuovamente a gennaio, considerando anche la spinosa situazione legata a Dusan Vlahovic, dato in uscita dal club. La cessione del serbo è, insieme all’arrivo di Kolo Muani, una delle priorità assolute per l’attacco della Juventus, con Hojlund che potrebbe diventare un’occasione di fine mercato se le trattative con il Manchester United non dovessero subire ulteriori modifiche.

Anche il Milan vede in Hojlund un’importante opportunità. Le strategie dei rossoneri, che non perdono di vista neanche la situazione di Vlahovic, si intrecciano con quelle dei bianconeri. A testimonianza del forte interesse del Milan, si registra un sondaggio effettuato nei giorni scorsi da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, direttamente con il Manchester United per il giovane attaccante danese. (Fonte: Calciomercato.com)