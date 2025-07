Hojlund Milan, spunta anche l’attaccante del Manchester United nella lista di Tare! Sondaggio esplorativo

Hojlund Milan, nella giornata di ieri Igli Tare ha effettuato un importante sondaggio per l’attaccante del Manchester United

Il Milan è in piena attività sul mercato in entrata, con un obiettivo chiaro e prioritario: rinforzare l’attacco. Il tecnico Massimiliano Allegri ha espresso la necessità di un nuovo centravanti, soprattutto dopo le recenti partenze di Luka Jović e Tammy Abraham. Attualmente, l’unica punta di ruolo a disposizione è Santiago Giménez, e la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, è alacremente impegnata nella ricerca del profilo ideale che possa completare il reparto offensivo.

Nelle ultime ore, un nome a sorpresa sta emergendo con forza, arrivando direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan avrebbe effettuato un sondaggio per Rasmus Højlund, attaccante danese attualmente in forza al Manchester United. Questo interesse evidenzia la volontà del club di Via Aldo Rossi di esplorare piste di alto livello per garantire ad Allegri le risorse necessarie per affrontare al meglio la prossima stagione, sia in campionato che nelle competizioni europee.

L’eventuale arrivo di Højlund rappresenterebbe un colpo significativo per il Milan. Il giovane attaccante, classe 2003, è noto per la sua potenza fisica, la sua velocità e un fiuto per il gol che lo rende pericoloso in diverse situazioni offensive. La sua esperienza in Premier League, seppur breve ma intensa con i Red Devils, gli ha permesso di misurarsi con difese di altissimo livello, affinando le sue capacità e dimostrando un margine di crescita ancora considerevole. La sua duttilità tattica gli permette di agire sia come punta centrale che, all’occorrenza, come esterno offensivo, offrendo ad Allegri diverse soluzioni tattiche.

La fattibilità dell’operazione è ora al centro delle valutazioni del Milan. Il Manchester United ha investito una somma importante per acquisire Højlund, e un’eventuale cessione non sarebbe certo a buon mercato. Tuttavia, il Milan potrebbe cercare una formula che includa un prestito con diritto di riscatto, oppure una trattativa basata su un investimento importante ma spalmato nel tempo. Il lavoro di Igli Tare sarà fondamentale per capire se ci sono margini per intavolare una trattativa concreta con il club inglese. L’obiettivo è chiaro: portare a Milano un attaccante che possa garantire un alto numero di gol e che si integri perfettamente nel sistema di gioco di Allegri.

L’interesse per Højlund sottolinea la determinazione del Milan a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Con la partenza di due attaccanti come Jović e Abraham, la necessità di un rinforzo di qualità è diventata impellente. La scelta di puntare su un profilo giovane ma già con esperienza in un campionato top come la Premier League dimostra una strategia lungimirante, volta a combinare la ricerca di talenti emergenti con l’esigenza di avere giocatori pronti a fare la differenza fin da subito. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa e altre trattative, sperando di vedere presto un nuovo volto in attacco.