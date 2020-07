Highlights Spal-Milan: segui il live di Milan News 24 per guardare le migliori giocate ed eventuali gol del match

Highlights Spal-Milan: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le migliori azioni del match di campionato in programma questo pomeriggio allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara e valevole la ventinovesima giornata di Serie A 2019/2020 a partire dalle ore 21;45.

90’+6 finisce qui il match

90’+3 AUTOGOL di Vicari: Saelmekers crossa dalla destra in mezzo e Vicari in anticipo in scivolata colpisce la palla ma la indirizza nella propria porta

Look at Leão and Kessié man this is the future of this club right here pic.twitter.com/PFHa9UPQky — Para (@Paracelsus) July 1, 2020

79′ GOOOAAAALLLL DI LEÃO: cross dalla sinistra di Laxalt che si schianta contro un difensore della Spal ma nel rimpallo la palla giunge suo piedi di Leão che stoppa e segna

Good finish from Rafael Leão pic.twitter.com/1pVzj0WfQp — Para (@Paracelsus) July 1, 2020

57′ Vicari salva tutto sulla linea: cross dalla sinistra di Rebic che pesca Saelmekers. Il 56 di testa cerca Paquetá in mezzo all’area ma Vicari sulla linea ferma tutto

What a terrible header pic.twitter.com/hkzBx2OPG6 — Para (@Paracelsus) July 1, 2020

50′ Paquetá da fuori ma Letica c’è: Theo passa la palla al brasiliano che la controlla e mira la porta. Tiro fortissimo che sarebbe uscito di pochissimo ma il portiere della Spal si fa trovare pronto

Good shot from Paquetá pic.twitter.com/RMWMQyc0zF — Para (@Paracelsus) July 1, 2020

46’ iniziato il secondo tempo

45’+6 finisce il primo tempo

42′ Palo esterno di Calhanoglu: punizione da centrocampo battuta corta, il turco scarta un avversario e tira in porta. Solo palo esterno per lui ma il Milan c’è

Hakan off the post pic.twitter.com/f548zNswzE — Para (@Paracelsus) July 1, 2020

38′ GOL ANNULLATO a Calhanoglu: la posizione di Rebic è risultata attraverso l’uso del Var in fuorigioco quindi viene annullato il gol che ha portato il turco in rete

Wonderful goal from Çalhanoğlu, love the dummy from Saelemaekers just before pic.twitter.com/eQUq9hD9RG — Para (@Paracelsus) July 1, 2020

30′ EUROGOL di Floccari: l’attaccante della Spal lascia rimbalzare il pallone e calcia in porta dai 30 metri sul sette. Donnarumma era fuori dai pali il giusto da non permettergli di deviare la palla

Floccari first goal of the season, wish Raf was alive to see this pic.twitter.com/h91N8gJMT2 — Para (@Paracelsus) July 1, 2020

17′ Calha vicinissimo all’1-1: passaggio di Paquetá sulla sinistra che vede l’imbucata di Calhanoglu che aggancia, se la sposta sul destro e a giro per poco non segna

15′ GOL della Spal: sugli sviluppi di un angolo la palla tocca il braccio di Gabbia, viene rimpallata tra i difensori del Milan e gli attaccanti della Spal ma alla fine finisce sui piedi di Valoti che si gira e segna a Donnarumma

10′ Rebic troppo lezioso: il croato in contropiede pettina troppo il pallone e non si accorge dei rimorchi dietro. Palla persa

1’ iniziata la partita a Ferrara