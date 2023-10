Hazard si ritira dal calcio giocato: «Devi dire basta al momento giusto». Il suo messaggio pubblicato sui social

Eden Hazard ha deciso di dire basta con il calcio giocato a soli 32 anni. Di seguito il messaggio del talento belga.

HAZARD – «Devi saperti ascoltare e dire basta al momento giusto. Dopo 16 anni di carriera e oltre 700 partite giocate, ho deciso di chiudere la mia carriera calcistica professionistica. Ho realizzato il mio sogno, giocare e divertirmi sui campi di tutta Europa e mondo. Nel corso della mia carriera ho incontrato grandi persone, dirigenti, allenatori, compagni di squadra e volevo ringraziare soprattutto i club che ho attraversato: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e ovviamente ringraziare ancora la nazionale belga. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, agli amici, ai consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nel bene e nel male. Infine, un grazie enorme a voi, miei fan, che mi seguite in tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento in ogni paese che ho giocato. È ora di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo»