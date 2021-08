Hauge all’Eintracht Francoforte: splendido post del padre – FOTO

Il matrimonio tra Jens Petter Hauge e il Milan, celebrato solamente nel settembre del 2020 in seguito ad una grandissima prestazione in Europa League con la maglia del Bodo/Glimt a San Siro, avrebbe potuto riscrivere un finale molto diverso rispetto l’effettivo finale, ma ha di certo realizzato il sogno di una famiglia intera.

Lo testimonia l’ultimo post di Jan Ingvald Hauge, padre del norvegese classe 1999 già concentrato sui nuovi obiettivi dell’Eintracht Francoforte: sul proprio profilo ufficiale Twitter, infatti, la famiglia ha salutato il Milan con queste bellissime frasi.

Un modo elegante per mettere fine ad un matrimonio non del tutto idilliaco, dal punto di vista tecnico:

Jens Petter joining @acmilan was a dream come true.

Now there is a new adventure. @sge is the right move.

Best wishes to @acmilan and all the milanisti ❤🖤

Thank you for all the love and support. ❤🖤

Stagione importante in vista: Serie A e CL.💪 Sempre Milan. pic.twitter.com/3KJe9mJUwg

— Jan Ingvald Hauge (@JanIngvald) August 10, 2021