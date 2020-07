Halilovic ha terminato il prestito all’ Heerenveen, ma il suo ritorno al Milan si protrarrà per poco tempo: Benfica su di lui

Secondo quanto riportato da SkySport Halilovic è tornato al Milan dopo le esperienze in Belgio allo Standard Liegi e in Olanda all’ Heerenveen, con quest’ultima in Eredivise caratterizzata positivamente da 26 presenze e due gol.

Ad oggi le prospettive future per il centrocampista croato di restare in rossonero sono veramente basse e per questo Benfica, Betis, Espanyol e Levante guarderebbero con grande interesse al futuro di Halilovic.