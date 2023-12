Guirassy Milan, svolta nella corsa all’attaccante: cosa è successo per l’attaccante di proprietà dello Stoccarda

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Guirassy, bomber di proprietà dello Stoccarda e che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Milan potrebbe pagare già a gennaio la clausola rescissoria da 17 milioni di euro, provando poi a convincere il giocatore a lasciare la Germania a metà stagione.