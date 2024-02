Guirassy Milan, NOVITÀ sulla clausola dell’attaccante: la concorrenza si accende! Le ultime sul giocatore dello Stoccarda

L’attaccante dello Stoccarda Guirassy che era stato seguito anche dal calciomercato rossonero tonerà ad essere un nome caldo per l’estate.

Come riportato da Fabrizio Romano, la clausola del giocatore rimane di 17,5 milioni di euro anche per la sessione estiva. Sull’attaccante che ha deciso di rimanere per questa stagione allo Stoccarda ci sono molti club di Premier League.