Guirassy Milan, si riapre tutto! Nuovi contatti con il guineano, e quella clausola... NOVITÀ

Guirassy Milan, si riapre tutto! Nuovi contatti con l’attaccante guineano dello Stoccarda, e quella clausola… NOVITÀ

Ritorno di fiamma da parte del Milan per Serhou Guirassy, attaccante di proprietà dello Stoccarda già monitorato con grandissima attenzione lo scorso dicembre. Ora, in vista dell’estate, il Diavolo potrebbe tornare alla carica.

Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che proprio oggi in edicola spiega come il club rossonero abbia avuto dei nuovi contatti con il guineano. Il centravanti è legato allo Stoccarda da una clausola accessibile (17,5 milioni di euro) e per questo appetibile per molti club. Guirassy in estate potrebbe cambiare aria: il suo desiderio è la Premier ma il Milan potrebbe offrirgli l’occasione della vita.