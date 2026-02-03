Guidi critica il mercato del Milan: «Mateta? Una società diversa si muove prima. Difensore? La vera domanda è questa…»

Guidi critica il mercato del Milan. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha parlato così delle operazioni invernali dei rossoneri

Nel corso dell’ultima puntata del podcast La Tripletta, Marco Guidi, firma de La Gazzetta dello Sport, ha fatto chiarezza sugli ultimi giorni di mercato del Milan, soffermandosi sulle scelte della dirigenza e sui nodi rimasti irrisolti. Dal mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta dopo le visite mediche, fino alla questione – mai risolta – del rinforzo difensivo, Guidi ha offerto una lettura critica e articolata delle strategie rossonere, mettendo in discussione priorità e tempistiche delle operazioni.

CASO MATETA E VISITE MEDICHE – «Mateta l’hanno trattato anche Juventus e Nottingham, finché non fai le visite non hai la conferma di quanto sia grave. Sapevi che potesse avere dei problemi, certo. Una società diversa si muove prima ancora di far uscire la notizia, premurandosi di conoscere nel dettaglio le condizioni cliniche. Certo, serve anche la collaborazione dell’altro club».

IMPATTO SULLA LOTTA SCUDETTO – «Poi, che sia così di livello da spostare il discorso scudetto io non lo credo. Poi era l’attaccante ideale per come gioca Allegri. Non è meglio di Nkunku, è più ideale per come gioca il Milan».

VALUTAZIONE SU CARRIERA E COSTI – «Poi il giocatore devi giudicarlo anche su un discorso di carriera. Mateta bene, benissimo negli ultimi 2-3 anni. Non ha mai indossato la maglia di una big. Lo paghi 30 milioni, va per i 29 anni, ha queste problematiche fisiche».

IL NODO DEL DIFENSORE – «Il difensore invece è la grossa mancanza, e la domanda è questa: perché se c’erano 30 milioni per Mateta ce n’erano 0 per il difensore?».

